/ Задымление в районе ИК-6 привлекло внимание жителей Копейска

Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Задымление со стороны исправительной колонии № 6 в Копейске заметили местные жители. Сообщение о возгорании исправительного учреждения появились сегодня, 19 февраля, в социальных сетях города.

Как рассказали сайту «Первый областной» пресс-службе ГУФСИН Челябинской области, на территории исправительного учреждения проходят учения.

В колонии проходят совместные учения с МЧС. Возможно, что-то поджигают в учебных целях, но на территории колонии никакого пожара и задымления нет. — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН.

Напомним, в 2013 году в исправительной колонии № 6 Копейска произошел бунт заключенных, связанный с недовольством последними условиями содержания в ИК. Несколько лет спустя в этом же учреждении произошла массовая драка между осужденными.