/ Месячный мальчик умер в своей кроватке на Южном Урале

Тело обнаружила мама ребенка.

Следователи изучают обстоятельства смерти младенца в Карталинском районе. Предварительно, тело ребенка обнаружила его мать. Мальчик находился дома, а из роддома семья приехала всего месяц назад. Информации о врожденных заболеваниях, которые могли бы способствовать гибели ребенка, нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Отметим, что признаков насильственной смерти на теле ребенка также нет.