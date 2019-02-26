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/ Месячный мальчик умер в своей кроватке на Южном Урале

Месячный мальчик умер в своей кроватке на Южном Урале

Тело обнаружила мама ребенка.
сегодня в 12:00
  |  Происшествия

Следователи изучают обстоятельства смерти младенца в Карталинском районе. Предварительно, тело ребенка обнаружила его мать. Мальчик находился дома, а из роддома семья приехала всего месяц назад. Информации о врожденных заболеваниях, которые могли бы способствовать гибели ребенка, нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Отметим, что признаков насильственной смерти на теле ребенка также нет.

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