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/ В Копейске снят режим ЧС, введенный из-за подземных пожаров

В Копейске снят режим ЧС, введенный из-за подземных пожаров

Помощь в ликвидации оказал губернатор Челябинской области.
сегодня в 14:42
  |  Общество

В Копейске снят введенный в начале февраля режим ЧС. Об этом в четверг, 28 февраля, рсообщил руководитель ликвидации ЧС, начальник управления городского хозяйства администрации Копейска Марат Харисов.

Все крупные очаги эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт ликвидированы. Работы по рекультивации этих участков завершаем до конца недели. — рассказал сайту «Первый областной» Марат Харисов.

Ликвидация пожара осуществлялась при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Глава региона не только контролировал ситуацию, но и обеспечил финансовую поддержку в тушении возгорания в Старокамышинске. Как отметил исполняющий обязанности главы Копейска Андрей Фалейчик, несмотря на снятие режима ЧС, работы по ликвидации пожаров будут продолжены.

После снятия режима ЧС работы по ликвидации пожаров на Курочкино продолжатся. К сожалению, собственными силами Копейский городской округ не сможет справиться с подобными задачами. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в курсе данной ситуации, поддержка с его стороны существует. В дальнейшем главной задачей считаю ведение плановой работы по недопущению подобных ситуаций. — отметил исполняющий обязанности главы Копейска Андрей Фалейчик.

Напомним, основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей Старокамышинска на смог и запах гари в воздухе. 11 февраля на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Копейского городского округа было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

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