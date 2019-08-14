Челябинский кинорежиссёр покоряет столицу

Фильм о русской актрисе со звучным немецким именем представила в Москве выпускница ЧГИКа.

В столице России челябинский кинорежиссер покажет свой фильм «Монолог актрисы». Эта картина является выпускной работой Натальи Калинкиной из Челябинского государственного института культуры. Документальный короткометражный неигровой фильм автор представила на четвертом национальном теликинофоруме «Родные тропы», который проходит с 12 по 15 августа. В этой сфере Наталья работает недавно, ранее она снимала работы в качестве независимого режиссёра.

«То есть конкретно где-то я режиссёром не работаю. Эта работа, „Монолог актрисы“, мной снималась как выпускная работа в институте культуры, который я закончила в этом году. Снимался фильм где-то полгода. Он об актрисе, которая живет и работает у нас в Челябинске, которая имеет немецкие корни, о ее судьбе и о том, как она пришла в свою профессию. О тех препятствиях, через которые ей пришлось пройти, чтобы достичь тех результатов, которых она достигла сейчас», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Наталья Калинкина.

В этом году на суд жюри представлены более 100 работ от региональных и федеральных телекомпаний, продюсерских центров и студий, независимых авторов и режиссеров из 25 регионов России, а также из Эстонии и Казахстана. 72 работы прошли в финальный этап. Конкурсанты будут бороться за «пальму первенства» в шести номинациях. Наталья представила работу в категории «Лучшая программа о межнациональной дружбе» и вышла с ней в финал.

«То, что мой фильм прошел в финал, для меня, конечно, было неожиданностью: это признание моих трудов, это приятно, и это окрыляет. Хочется работать дальше и больше делать», — поделилась Наталья, которая в данный момент находится на телекинофоруме «Родные тропы».

Этот форум стал уникальной площадкой, которая позволяет обмениваться опытом режиссеров кино и телевидения. «Родные тропы» объединяют профессионалов своего дела в одном месте. Режиссеры могут рассказать о своих работах, перенять методы и приемы коллег из разных уголков России.

«На фестивале благоприятная атмосфера, собрались документалисты со всей России, люди творческие, люди увлеченные, люди, знающие свою профессию. И то, что мне удалось здесь побывать, пообщаться с этими людьми, завести знакомства — это, конечно дорогого стоит. Спасибо большое организаторам за это. Думаю, что будет работать дальше, будем расширять сферу нашей деятельности. Я думаю, Челябинск тоже в этом плане вырастет, как город, в котором есть кино, кинематограф, в том числе, документальное кино», — делится впечатлениями Наталья Калинкина.

Уже завтра, 15 августа, на торжественном закрытии форума будут названы победители телекинофорума «Родные тропы». В жюри будет председательствовать магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Друзь. Помимо основного конкурса было объявлено народное голосование. Поддержать землячку можно, перейдя по ссылке и оставив свой голос за фильм «Монолог актрисы», автор Наталья Калинкина.