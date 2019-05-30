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/ На Южном Урале в четвертый раз пройдет Парижский марафон

На Южном Урале в четвертый раз пройдет Парижский марафон

Более тысячи спортсменов попытаются преодолеть три дистанции.
сегодня в 15:00
  |  Спорт

В южноуральском селе Париж в эту субботу, 1 июня, состоится легкоатлетический марафон. Более тысячи человек со всей России соберутся в Нагайбакском районе для преодоления дистанций в 42, 21 и 5 километров. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Челябинской области, легкоатлетический забег состоится в четвертый раз.

В этом году из полумарафона мероприятие выросло до полноценного марафона за счет добавлении дистанции в 42 километра. Пробежаться по улицам села и территории местного бора выразили желание тысяча спортсменов из Ленинградской, Калининградской, Тверская, Ростовской, Белгородской, Оренбургской, Омской, Новосибирской и других областей, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Красноярского края, Республик Удмуртия, Башкортостан, Коми. Челябинск, Магнитогорск, Южноуральск, Златоуст — география участников из Челябинской области расширяется с каждым годом. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что для болельщиков и зрителей будет организован специальный трансфер, который доставит туристов из Парижа, а после покажет достопримечательности Нагайбакского района.

По традиции каждый участник получит стартовый пакет, футболку, медаль. Призовой фонд сформировал генеральный спонсор в лице акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Абсолютный победитель марафонской дистанции получит 50 тысяч рублей, полумарафонской — 30, а победитель пятикилометровки — 20 тысяч рублей.

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