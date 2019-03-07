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/ С успешным выступлением на Универсиаде поздравил Екатерину Ефременкову губернатор Борис Дубровский

С успешным выступлением на Универсиаде поздравил Екатерину Ефременкову губернатор Борис Дубровский

Глава региона отметил высокий профессионализм спортсменки.
сегодня в 10:31
  |  Спорт

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральскую шорт-трекистку Екатерину Ефременкову с успешным выступлением на зимней Универсиаде в Красноярске. Напомним, девушка завоевала 4 медали, из которых 2 бронзовых, 1 серебряная и 1 золотая. Борис Дубровский отметил, что Екатерина Ефременкова показала на соревнованиях высокий профессионализм, хорошую подготовку, а также готовность к реализации больших спортивных амбиций.

Четыре Ваших медали стали достойным вкладом в копилку сборной России. Уверен, что награды универсиады — лишь очередные ступеньки к вершине Вашей спортивной славы. Все поклонники конькобежного спорта на Южном Урале желают Вам удачи и только победы на Чемпионате мира по шорт-треку в г. София! — говорится в обращении Бориса Дубровского.

Отметим, что кроме Екатерины Ефременковой на Универсиаде-2019 в Красноярске выступают еще 6 спортсменов из Челябинской области в дисциплинах сноуборд, фристайл и хоккей.

В четвертый медальный день соревнований сборная России завоевал 19 наград, и еще на один шаг стала ближе к победе в общекомандном зачете. Всего в активе российской команды 58 медалей, из которых 18 золотых, 22 серебряных и 18 бронзовых.

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