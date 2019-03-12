/ Борис Дубровский провел встречу с руководителями общественной организации «Опора России»

Глава Региона и Александр Калинин обсудили совершенствование системы поддержки бизнеса.

Рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации «Опора России» Александром Калининым, а также с вице-президентами Александром Артемьевым и Николаем Дунаевым провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На мероприятии обсуждались меры по поддержи бизнеса на Южном Урале.

Как отметил Борис Дубровский, в Челябинской области совершенствуется работа по поддержке предпринимательства. Уже в 2019 году начинает работу Центр поддержки фермерства, а в «Территории бизнеса» открывается коллективный офис.

На сегодня мы практически завершили в регионе перезагрузку системы поддержки малого и среднего предпринимательства на принципах «одного окна». Все региональные институты поддержки бизнеса сосредоточены на базе «Территории бизнеса». Имеем неплохие итоги по прошлому году: предпринимателям оказано более 30 тыс. услуг, выдано гарантийных поручительств на 5,6 млрд рублей, привлечено кредитных средств более чем на 12 млрд рублей. — отметил Борис Дубровский.

Также на встрече обсудили предложение «Опоры России» по созданию сети собственных представителей в зарубежных странах. Это может стать своеобразным каналом сбыта малых и средних предприятий и поможет бизнесу в экспорте продукции. Как отметил Александр Калинин без экспорта невозможно динамичное развитие предпринимательства.

Задача стоит вырасти по экспорту в два раза за ближайшие 12 лет. Малому бизнесу необходимо выходить на внешние рынки. У нас формируется сетка представителей «Опоры России» в зарубежных странах. Бориса Александровича такие возможности «Опоры» заинтересовали, и он предложил дать перечень наших представителей, которые сильны в той или иной стране, с тем, чтобы передать им в работу перспективы поставки продукции малого и среднего бизнеса Челябинской области. Наши представители как агенты смогут отработать экспортные контракты на территории своей страны. Мы договорились продолжить разговор в Харбине, где летом пройдет «Экспо», там будут восемь наших представителей в КНР, и мы сможем поговорить о возможностях южноуральских предприятий в плане экспорта в Китай уже предметно. — подчеркнул Александр Калинин.

Как отметил Борис Дубровский, Челябинская область является лидером среди других регионов страны по экспорту. По словам губернатора, этого удалось достичь за счет крупных промышленных предприятий, а также вертикально-ориентированных аграрных холдингов. Глава региона подчеркнул, что дополнительная поддержка не помешает среднему бизнесу, и именно для таких предприятий и должны создаваться точки компетенции по экспорту.