/ Борис Дубровский подарил верблюда жительнице Снежинска

Он стал двухсотым экземпляром в ее коллекции.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, во время рабочего визита в Снежинск, встретился с жительницей города Еленой Морозовой. Она родилась в Челябинске, но сейчас живет в Снежинске и работает педагогом дополнительного образования. У нее есть необычное хобби, уже 15 лет, с 70-летия Челябинской области она собирает фигурки верблюдов. Всего в ее коллекции насчитывалось 199 экземпляров.

Я знаю, что в Вашей коллекции 199 символов Челябинской области, хочу подарить вам для ровного числа двухсотого верблюда. Примите в дар, это символично в год празднования 85-летия со дня образования нашей области. — отметил глава региона.

Верблюды в коллекции Елены можно найти самых разнообразных: мягкие игрушки, сувениры из стекла, керамики или камня. Частично они хранятся в музее городской библиотеки.

Мы с коллегами организовали для школьников начального звена краеведческую игру, у нас была тетрадь с заданиями, которые детям надо было выполнять, и главный персонаж в этой тетради был верблюжонок — он задавал разные вопросы. После окончания конкурса нам надо было найти призы для победителей, и логично, чтобы среди подарочных игрушек был бы верблюд — символ Челябинской области. Тогда пришлось верблюжат поискать. Но этот случай перерос в привычку, с тех пор я не прохожу мимо оригинальных верблюдов, покупаю игрушки, коллекционирую. — рассказала о том, как появилась ее коллекция Елена Морозова.

Теперь, любимым экземпляром, по словам Елены, станет тот, что она получила в подарок от губернатора Челябинской области.