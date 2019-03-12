/ Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципалитетов

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в сети.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти завтра, 13 марта.

Первый вопрос, который рассмотрят на совещании — подготовка региона к паводку. С докладом о подготовке гидротехнических сооружений, мобилизации специалистов и задачах, которые стоят перед руководством муниципалитетов, выступит заместитель губернатора — министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

Совещание продолжит докладом министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. Он доложит об исполнении поручения Президента Р Ф Владимира Путина по актуализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городах и сельской местности, утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также передаче в концессию неэффективных объектов ЖКХ.

Министр соцотношений Татьяна Никитина расскажет о том, какие меры поддержки оказываются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, после того, как они выпустятся из домов-интернатов. Для того, чтобы дети смогли научиться жить самостоятельной жизнью, в Челябинской области будут создаваться тренинговые квартиры.

Также доклад о состоянии рынка труда области и мерах содействию занятости и трудоустройству населения подготовит начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов.

О предстоящих экзаменах для выпускников школ расскажет министр образования и науки области Александр Кузнецов.

Медиахолдинг ОТВ организовывает прямую трансляцию совещания губернатора Челябинской области. Посмотреть ее можно 13 марта в 10:00 на сайте 1obl.tv и в социальных сетях.