/ «Повторить сделанное здесь будет сложно». Директор юниорского Чемпионата мира подвел итоги

Южный Урал удостоился высокой оценки проведенного турнира.

Челябинская область успешно провела Чемпионат мира по хоккею U18. Высокий уровень организации отметили представители международных и российских хоккейных объединений. Болельщики также остались довольны проведенным турниром.

Россия важный член IIHF, и мы рады, что провели в России такое событие, как чемпионат мира U18. Очень понравилась организация соревнований, отлично проявили себя два города Челябинск и Магнитогорск. Все было на высшем уровне. Плюс побили рекорды посещаемости, организаторам следующего чемпионата повторить или улучшить сделанное здесь будет крайне сложно. — отметил директор Чемпионата мира, почетный член IIHF Франк Гонсалес.

Напомним, ранее стало известно о том, что Челябинская область побила рекорд по посещаемости турнира. Юниорский Чемпионат по хоккею вызвал невероятный интерес среди болельщиков. За неделю хоккейные баталии с участием национальных сборных посетило 128 703 зрителей, что больше предыдущего рекорда на 13,5 тысяч.