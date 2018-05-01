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/ «Повторить сделанное здесь будет сложно». Директор юниорского Чемпионата мира подвел итоги

«Повторить сделанное здесь будет сложно». Директор юниорского Чемпионата мира подвел итоги

Южный Урал удостоился высокой оценки проведенного турнира.
сегодня в 12:10
  |  Спорт

Челябинская область успешно провела Чемпионат мира по хоккею U18. Высокий уровень организации отметили представители международных и российских хоккейных объединений. Болельщики также остались довольны проведенным турниром.

Россия важный член IIHF, и мы рады, что провели в России такое событие, как чемпионат мира U18. Очень понравилась организация соревнований, отлично проявили себя два города Челябинск и Магнитогорск. Все было на высшем уровне. Плюс побили рекорды посещаемости, организаторам следующего чемпионата повторить или улучшить сделанное здесь будет крайне сложно. — отметил директор Чемпионата мира, почетный член IIHF Франк Гонсалес.

Напомним, ранее стало известно о том, что Челябинская область побила рекорд по посещаемости турнира. Юниорский Чемпионат по хоккею вызвал невероятный интерес среди болельщиков. За неделю хоккейные баталии с участием национальных сборных посетило 128 703 зрителей, что больше предыдущего рекорда на 13,5 тысяч.

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