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Финские хоккеисты стали победителями юниорского Чемпионата мира

Сборная улучшила результат прошлого года.
сегодня в 21:52
  |  Хоккей

Финальный матч Чемпионата мира по хоккею среди юниоров прошел в ледовой арене «Трактор» 29 апреля. За «золото» турнира сражались сборные США и Финляндии. Они были практически равны по силам и показывали опасную игру, заставляя понервничать соперников и зрителей, следивших за происходящим на льду с трибун.

Уже в третьем периоде сборная Финляндии собралась и вышла вперед, забросив шайбу в ворота США. При этом хоккеисты выступали в меньшинстве. Этот гол стал решающим: сравнять счет сборной США не удалось. На последних секундах у американцев была отличная попытка вырвать ничью, но довести до конца атаку не удалось — прострел. Итог игры: 3:2.

Финны возвращают себе звание чемпионов мира в юниорском хоккее. Поздравим их с первой победой в финале над сборной США.— сообщили в конце игры комментаторы.

На прошлом Чемпионате мира среди юниоров сборная США обыграла Финляндию, теперь европейцы улучшили свой результат, оставив позади американских хоккеистов.

Бронзовые медали турнира получила Швеция, забросив 5 шайб в ворота чешской сборной.

Хозяева турнира — сборная России — уступили в четвертьфинале команде из США и выбыли из турнира.

Напомним, на юниорском Чемпионате мира, который принимала Челябинская область, был поставлен новый рекорд посещаемости. 128 703 зрителя пришли на матчи.

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