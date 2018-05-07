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/ Сборная России оформила третий «сухарь» на ЧМ по хоккею в Дании

Сборная России оформила третий «сухарь» на ЧМ по хоккею в Дании

Трус не смог спасти свои ворота от 6 безответных шайб команды Ильи Воробьева
сегодня в 21:41
  |  Спорт
Сборная России одержала третью победу подряд на Чемпионате мира по хоккею. В матче третьего тура группового этапа россияне обыграли команду Беларуси со счетом 6:0. Это уже третий «сухарь», который удалось оформить российской команде за три матча.

В первом периоде сборная России лидировала со счетом 1:0. Автор гола – нападающий Павел Дацюк. После 40 минут игры россияне продолжали лидировать в счёте — 4:0. Шайбы забросили Максим Шалунов, Илья Каблуков и Павел Дацюк, оформивший дубль. В третьем периоде по одной шайбе забросили Максим Мамин и Кирилл Капризов.
 

 Чемпионат в самом разгаре, только все начинается. Пока я не вижу, чтобы наши катались на одном коньке, играют довольно строго. Отличилась не только первая тройка. Все ровно играли. – поделился своими впечатлениями отец главного тренера сборной России Петр Ильич Воробьев


Напомним, что сборная России выиграла все три матча на ЧМ-2018, сначала разгромив Францию (7:0), затем Австрию (7:0) и Беларусь (6:0).
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