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/ Рекордное количество болельщиков посетило матчи юниорского Чемпионата мира по хоккею

Рекордное количество болельщиков посетило матчи юниорского Чемпионата мира по хоккею

Почти 130 тысяч участников поддерживали команды.
сегодня в 15:36
  |  Хоккей

Юниорский Чемпионат по хоккею вызвал невероятный интерес среди болельщиков. Челябинская область побила рекорд по посещаемости турнира. За неделю хоккейные баталии с участием национальных сборных посетило 128 703 зрителей, что больше предыдущего рекорда на 13,5 тысяч.

Мы уже много раз отмечали, что Южный Урал — это хоккейный регион. Поэтому неудивительно, что этот чемпионат мира вызвал такой высокий интерес среди болельщиков. Ведь и Челябинск, и Магнитогорск по-настоящему любят хоккей и живут им. — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, полуфинальные соревнования состоятся 28 апреля в Челябинске. На лед выйдут сборные Финляндии и Швеции, а также США и Чехии. В этот же день в Магнитогорске пройдет матч за право остаться в высшем дивизионе между Францией и Швейцарией.

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