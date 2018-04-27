/ Рекордное количество болельщиков посетило матчи юниорского Чемпионата мира по хоккею

Почти 130 тысяч участников поддерживали команды.

Юниорский Чемпионат по хоккею вызвал невероятный интерес среди болельщиков. Челябинская область побила рекорд по посещаемости турнира. За неделю хоккейные баталии с участием национальных сборных посетило 128 703 зрителей, что больше предыдущего рекорда на 13,5 тысяч.

Мы уже много раз отмечали, что Южный Урал — это хоккейный регион. Поэтому неудивительно, что этот чемпионат мира вызвал такой высокий интерес среди болельщиков. Ведь и Челябинск, и Магнитогорск по-настоящему любят хоккей и живут им. — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, полуфинальные соревнования состоятся 28 апреля в Челябинске. На лед выйдут сборные Финляндии и Швеции, а также США и Чехии. В этот же день в Магнитогорске пройдет матч за право остаться в высшем дивизионе между Францией и Швейцарией.