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/ Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Еще одна представительница России, Дарья Качанова, заняла второе место.
сегодня в 16:15
  |  Спорт

Уроженка Челябинска Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на прошедшем в итальянском Коллальбо чемпионате Европы по конькобежному спорту. Россиянка стала третьей, набрав по всем дисциплинам 152,430 баллов.

Второе место так же досталось представительнице России Дарье Качановой. Девушка набрала 151,870 очков. Победительницей в женском зачете стала австрийка Ванесса Херцог, набравшая 151,445 баллов.

Как рассказала Ольга Фаткулина, она хотел пропустить континентальные старты из-за плохого самочувствия на новогодних праздниках.

На фоне этого, думаю, показала достойный результат. Нам повезло с погодой, хотя, честно сказать, когда была дома, хотела отказаться от стартов из-за самочувствия. Но решила, что тренироваться в любом случае надо, и лучше я сделаю два хороших темповых дня в Коллальбо. Потренировалась в Коллальбо, еще и медаль получила. — цитируют Ольгу Фаткулину РИА Новости.

Напомним, что в активе прославленной челябинки множество наград. Ольга Фаткулина становилась многократным призером чемпионатов Европы и Мира. Кроме того, она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2014 года.

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