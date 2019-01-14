/ Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Еще одна представительница России, Дарья Качанова, заняла второе место.

Уроженка Челябинска Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на прошедшем в итальянском Коллальбо чемпионате Европы по конькобежному спорту. Россиянка стала третьей, набрав по всем дисциплинам 152,430 баллов.

Второе место так же досталось представительнице России Дарье Качановой. Девушка набрала 151,870 очков. Победительницей в женском зачете стала австрийка Ванесса Херцог, набравшая 151,445 баллов.

Как рассказала Ольга Фаткулина, она хотел пропустить континентальные старты из-за плохого самочувствия на новогодних праздниках.

На фоне этого, думаю, показала достойный результат. Нам повезло с погодой, хотя, честно сказать, когда была дома, хотела отказаться от стартов из-за самочувствия. Но решила, что тренироваться в любом случае надо, и лучше я сделаю два хороших темповых дня в Коллальбо. Потренировалась в Коллальбо, еще и медаль получила. — цитируют Ольгу Фаткулину РИА Новости.

Напомним, что в активе прославленной челябинки множество наград. Ольга Фаткулина становилась многократным призером чемпионатов Европы и Мира. Кроме того, она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2014 года.