/ Челябинцев на зарядку позвал Эльбрус Нигматуллин

Первая тренировка уже состоялась в минувшие выходные.

Стронгмен Эльбрус Нигматуллин провел утреннюю зарядку на свежем воздухе для челябинцев. Встреча состоялась 2 декабря, на ней все желающие позанимались скандинавской ходьбой.

На встречу приехали люди из близлежащих городов: Копейска, Аргаяша и даже из Курганской области. Поучаствовать мог и правда любой желающий, самому молодому участнику прошедшей встречи было 13 лет, а самому взрослому — целых 80!

Сегодня мы активно провели утро! Потренировались, прогулялись по парку, пообщались за кружкой чая. — разместил пост на своей странице в социальной сети Эльбрус Нигматуллин.

Тренировку уже запланировали повторить. Следующая состоится 9 декабря. Всех желающих ждут у памятника Курчатову в 10:00. С собой нужно иметь палки для скандинавской ходьбы (их можно заменить на лыжные или просто прийти без них), чай в термосе и хорошее настроение!