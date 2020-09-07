Афишу дня города опубликовала администрация Челябинска

Часть мероприятий покажет медиахолдинг ОТВ.

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Уже в эти выходные Челябинск будет отмечать День города. Мероприятия, посвящённые 284-летию областной столицы, стартуют в субботу, 12 сентября, и будут идти всю неделю до 19 сентября.



В числе праздничных мероприятий челябинцев и гостей города ожидают спортивные соревнования, концерты и фестивали. Часть из них покажет медиахолдинг ОТВ, который является генеральным информационным партнёром праздника. С 10:00 утра и до 22:15 в эфире нашего телеканала пройдёт телемарафон «День города-2020». Также зрителей телеканала ОТВ и сайта 1obl.tv ждут выступления участников «Марафона талантов», концертная программа «В гостях у Митрофановны», гала-концерт конкурса «Песня города», фестиваль команд КВН и парад моды.





Помимо этого в День города состоятся фестивали «Челябинск читающий», «Бэби-джаз», праздничный концерт, фестивали русского фольклора и культуры, «Новолетие» и другие мероприятия. Также отметим, что в рамках празднования дня рождения Челябинска пройдёт международный кинофестиваль «Предчувствие». Он состоится с 18 по 25 сентября в киноцентре «Импульс», кинотеатрах имени Пушкина и «Знамя».