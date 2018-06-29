Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.29 +0.15 73.09 -0.51
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Последний шанс успеть: единственная «Гонка Героев» в Челябинске пройдёт 4 августа

Последний шанс успеть: единственная «Гонка Героев» в Челябинске пройдёт 4 августа

Участников ждут незабываемые впечатления.
сегодня в 10:21
  |  Спорт

«Гонка Героев» каждый год удивляет участников и посетителей мероприятия приятными сюрпризами и нововведениями.

В этом году изменения коснутся и формата мероприятия — количество забегов сократится, при этом общее количество участников станет даже больше — около 3 000 на одном забеге, включая зрителей и болельщиков.

Основная идея — превратить проект в опен-эйр спортивный фестиваль. Для некоторых трасс организаторы приготовили новые препятствия, для других — масштабную реновацию.

Для Челябинска в этот раз приготовлена 10 — километровая трасса с 33 испытаниями.

Впервые в регионе появится знаменитый 6-метровый «Эверест», наклонный рукоход и переправа по горизонтальной сетке.

Кроме того, запланирована прокладка детской трассы — протяженностью в среднем до 600 м, с 10 препятствиями.

Среди детских препятствий, как вариации «взрослых» испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка), так и специально разработанные детские конструкции. Есть даже свой вариант «Эвереста» — «Царь-Гора» (высотой чуть более 2 м).

«Гонка Героев» дарит каждому желающему возможность снова окунуться в детство, но уже по-взрослому: «прыгнуть в бездну» или «родиться заново»? Взойти на «Эверест»? И опытные спортсмены, и новички, решившие преодолеть полосу препятствия проекта, смогут испытать всю полноту командной игры и поддержки товарищей.

«Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям. Даже если ваши близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, они станут свидетелями вашего триумфа на финише. Ярких эмоций хватит на всех!

Первый шаг к участию в «Гонке Героев» — регистрация на сайте лигагероев.рф.

Собирайте команду или заводите новых друзей прямо на забеге — всё зависит только от вас!

Спорт
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
вчера в 11:52
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
Происшествия
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
26.06.2018
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
Спорт
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
14.06.2018
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
Общество
Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику
14.06.2018
Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Восточный экспресс» и ОТВ ищут новые «Лица»
сегодня в 12:00
«Восточный экспресс» и ОТВ ищут новые «Лица»
Общество
Сельские поселения получили призыв укрепить связи Челябинской области
сегодня в 11:43
Сельские поселения получили призыв укрепить связи Челябинской области
Спорт
Последний шанс успеть: единственная «Гонка Героев» в Челябинске пройдёт 4 августа
сегодня в 10:21
Последний шанс успеть: единственная «Гонка Героев» в Челябинске пройдёт 4 августа
Общество
Губернатор предложил освещать саммиты ШОС и БРИКС ашинскому заводу светотехники
  
сегодня в 10:18
Губернатор предложил освещать саммиты ШОС и БРИКС ашинскому заводу светотехники
Общество
Дроны и боты южноуральских школьников получили признание в Иннополисе
сегодня в 08:00
Дроны и боты южноуральских школьников получили признание в Иннополисе
Общество
Челябинский бульдозер узбекского производства впервые сошел с конвейера
вчера в 16:27
Челябинский бульдозер узбекского производства впервые сошел с конвейера
Общество
Педагогическому университету возобновили аккредитацию
вчера в 15:17
Педагогическому университету возобновили аккредитацию
Общество
Маленькая девочка едва не выпала вслед за игрушками из окна 6 этажа в Копейске
вчера в 15:11
Маленькая девочка едва не выпала вслед за игрушками из окна 6 этажа в Копейске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6