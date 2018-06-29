/ Последний шанс успеть: единственная «Гонка Героев» в Челябинске пройдёт 4 августа

Участников ждут незабываемые впечатления.

«Гонка Героев» каждый год удивляет участников и посетителей мероприятия приятными сюрпризами и нововведениями.

В этом году изменения коснутся и формата мероприятия — количество забегов сократится, при этом общее количество участников станет даже больше — около 3 000 на одном забеге, включая зрителей и болельщиков.

Основная идея — превратить проект в опен-эйр спортивный фестиваль. Для некоторых трасс организаторы приготовили новые препятствия, для других — масштабную реновацию.

Для Челябинска в этот раз приготовлена 10 — километровая трасса с 33 испытаниями.

Впервые в регионе появится знаменитый 6-метровый «Эверест», наклонный рукоход и переправа по горизонтальной сетке.

Кроме того, запланирована прокладка детской трассы — протяженностью в среднем до 600 м, с 10 препятствиями.

Среди детских препятствий, как вариации «взрослых» испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка), так и специально разработанные детские конструкции. Есть даже свой вариант «Эвереста» — «Царь-Гора» (высотой чуть более 2 м).

«Гонка Героев» дарит каждому желающему возможность снова окунуться в детство, но уже по-взрослому: «прыгнуть в бездну» или «родиться заново»? Взойти на «Эверест»? И опытные спортсмены, и новички, решившие преодолеть полосу препятствия проекта, смогут испытать всю полноту командной игры и поддержки товарищей.

«Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям. Даже если ваши близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, они станут свидетелями вашего триумфа на финише. Ярких эмоций хватит на всех!

Первый шаг к участию в «Гонке Героев» — регистрация на сайте лигагероев.рф.

Собирайте команду или заводите новых друзей прямо на забеге — всё зависит только от вас!