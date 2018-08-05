Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.45 +0.31 73.47 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Где грязь, я хочу туда!». Две тысячи участников прошли «Гонку героев»

«Где грязь, я хочу туда!». Две тысячи участников прошли «Гонку героев»

Команда телеканалов ОТВ и «Восточный экспресс» достойно преодолели трассу.
сегодня в 14:12
  |  Спорт

Две тысячи человек прибыли для участия в экстремальных состязаниях. Среди самых отважных не только жители Челябинской области. Были гости из соседних регионов. Пройти трассу именно на чебаркульском полигоне для многих являлось принципиальной целью.

Самые сложные для меня препятствия с грязью и шинами. — рассказывает участник из Перми.

Телеведущие, журналисты, монтажеры медиахолдинга ОТВ и телеканала «Восточный экспресс» также вышли на старт. Им удалось пройти 9 километров сложнейшей трассы с 31 препятствием. Самым зрелищным этапом традиционно стала грязь.

Где грязь, я хочу туда! — с нетерпением кричала ведущая программы «Наше утро» Марина Гез.

Первое испытание было легким. Планирую дойти до финиша. Хочу испытать свои силы. — комментировал в начале забега контент-менеджер сайта «Первый областной» Максим Ястребов.

Самое высокое препятствие для многих оказалось слишком сложным испытанием. Обувь скользила по резиновой поверхности и не позволяла участникам добежать до каната. Но в этом и весь «кайф», признаются спортсмены. Организаторы «Гонки героев» заметно обновили трассу.

Новшества есть. Трасса обновилась почти на 50%. Есть новые препятствия. Например, «эверест» восьмиметровый, новые рукоходы, новый маршрут. Добавилась детская гонка. Впервые у нас дети с родителями могут пробежать мини-гонку. — рассказал сайту 1obl.ru один из организаторов Лев Аристов.

Сейчас участники испытаний ждут результатов. Финалисты «Гонки героев» пройдут в следующий этап, который состоится в Москве. А уже его победители станут участниками гонки, которая, как правило, проходит заграницей. В прошлому году она состоялась в Канаде.

Общество
Больше 3 тысяч человек готовы к «Гонке героев»
02.08.2018
Больше 3 тысяч человек готовы к «Гонке героев»
Спорт
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
25.07.2018
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
Спорт
Последний шанс успеть: единственная «Гонка Героев» в Челябинске пройдёт 4 августа
29.06.2018
Последний шанс успеть: единственная «Гонка Героев» в Челябинске пройдёт 4 августа
Спорт
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
28.06.2018
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Искусанную собаками косулю поймали на челябинском заводе. Видео.
  
сегодня в 15:46
Искусанную собаками косулю поймали на челябинском заводе. Видео.
Происшествия
Крушение вертолета с вахтовиками попало на видео
сегодня в 15:13
Крушение вертолета с вахтовиками попало на видео
Спорт
«Где грязь, я хочу туда!». Две тысячи участников прошли «Гонку героев»
  
сегодня в 14:12
«Где грязь, я хочу туда!». Две тысячи участников прошли «Гонку героев»
Общество
Челябинцы приступили к реставрации старинного дома на Российской
  
сегодня в 13:03
Челябинцы приступили к реставрации старинного дома на Российской
Происшествия
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Ашинском районе. Видео
  
сегодня в 12:17
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Ашинском районе. Видео
Происшествия
Челябинец скинул собаку в карьер, выкрикивая «За спецназ!»
  
сегодня в 11:46
Челябинец скинул собаку в карьер, выкрикивая «За спецназ!»
Общество
Челябинские хирурги спасли жизнь ребенка после неудачной операции в Турции
сегодня в 10:50
Челябинские хирурги спасли жизнь ребенка после неудачной операции в Турции
Общество
Загранпаспорт все еще можно оформить со скидкой в 30%
сегодня в 07:25
Загранпаспорт все еще можно оформить со скидкой в 30%
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6