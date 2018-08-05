/ «Где грязь, я хочу туда!». Две тысячи участников прошли «Гонку героев»

Команда телеканалов ОТВ и «Восточный экспресс» достойно преодолели трассу.

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Две тысячи человек прибыли для участия в экстремальных состязаниях. Среди самых отважных не только жители Челябинской области. Были гости из соседних регионов. Пройти трассу именно на чебаркульском полигоне для многих являлось принципиальной целью.

Самые сложные для меня препятствия с грязью и шинами. — рассказывает участник из Перми.

Телеведущие, журналисты, монтажеры медиахолдинга ОТВ и телеканала «Восточный экспресс» также вышли на старт. Им удалось пройти 9 километров сложнейшей трассы с 31 препятствием. Самым зрелищным этапом традиционно стала грязь.

Где грязь, я хочу туда! — с нетерпением кричала ведущая программы «Наше утро» Марина Гез.

Первое испытание было легким. Планирую дойти до финиша. Хочу испытать свои силы. — комментировал в начале забега контент-менеджер сайта «Первый областной» Максим Ястребов.

Самое высокое препятствие для многих оказалось слишком сложным испытанием. Обувь скользила по резиновой поверхности и не позволяла участникам добежать до каната. Но в этом и весь «кайф», признаются спортсмены. Организаторы «Гонки героев» заметно обновили трассу.

Новшества есть. Трасса обновилась почти на 50%. Есть новые препятствия. Например, «эверест» восьмиметровый, новые рукоходы, новый маршрут. Добавилась детская гонка. Впервые у нас дети с родителями могут пробежать мини-гонку. — рассказал сайту 1obl.ru один из организаторов Лев Аристов.

Сейчас участники испытаний ждут результатов. Финалисты «Гонки героев» пройдут в следующий этап, который состоится в Москве. А уже его победители станут участниками гонки, которая, как правило, проходит заграницей. В прошлому году она состоялась в Канаде.