/ Больше 3 тысяч человек готовы к «Гонке героев»

Участники смогут добраться на чебаркульский полигон на бесплатном автобусе.

В предстоящую субботу, 4 августа, на чебаркульском полигоне пройдет единственная в этом году «Гонка героев». Формат спортивного мероприятия претерпел изменения, количество забегов сократилось. Участники выйдут на масс-старты и командные забеги. Все ожидается 3 тысячи «героев».

«Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям. Даже если близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, они станут свидетелями вашего триумфа на финише. Ярких эмоций хватит на всех! — рассказали сайту «Первый областной» организаторы «Гонки героев».

Подробнее о взрослых и детских препятствиях сайт «Первый областной» рассказывал.

Добраться до чебаркульского полигона и обратно можно на бесплатном автобусе.

На месте для «героев», помимо имитированной военной площадки, подготовлены раздевалки, пункты выдачи манишек и личных номеров, а также камеры хранения для вещей. Для тех, кто не успел получить медсправку о состоянии здоровья, можно будет сделать это на месте.

Программа «Гонки героев» на Южном Урале