/ Больше 3 тысяч человек готовы к «Гонке героев»

В предстоящую субботу, 4 августа, на чебаркульском полигоне пройдет единственная в этом году «Гонка героев». Формат спортивного мероприятия претерпел изменения, количество забегов сократилось. Участники выйдут на масс-старты и командные забеги. Все ожидается 3 тысячи «героев».
«Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям. Даже если близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, они станут свидетелями вашего триумфа на финише. Ярких эмоций хватит на всех! — рассказали сайту «Первый областной» организаторы «Гонки героев».
Подробнее о взрослых и детских препятствиях сайт «Первый областной» рассказывал.
Добраться до чебаркульского полигона и обратно можно на бесплатном автобусе.
На месте для «героев», помимо имитированной военной площадки, подготовлены раздевалки, пункты выдачи манишек и личных номеров, а также камеры хранения для вещей. Для тех, кто не успел получить медсправку о состоянии здоровья, можно будет сделать это на месте.
Программа «Гонки героев» на Южном Урале
-
8:30 Регистрация участников
-
9:00 Начало шоу программы
-
9:30—10:00 Официальное открытие и массовая разминка
-
10:00 Старт «Чемпионата»
-
11:00 Старт «Детской гонки»
-
12:00 Начало работы полевой кухни
-
13:00—16:00 Командный старт
-
16:30—18:00 Массовый старт
-
21:00 Завершение «Гонки Героев»