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/ Больше 3 тысяч человек готовы к «Гонке героев»

Больше 3 тысяч человек готовы к «Гонке героев»

Участники смогут добраться на чебаркульский полигон на бесплатном автобусе.
сегодня в 11:43
  |  Общество

В предстоящую субботу, 4 августа, на чебаркульском полигоне пройдет единственная в этом году «Гонка героев». Формат спортивного мероприятия претерпел изменения, количество забегов сократилось. Участники выйдут на масс-старты и командные забеги. Все ожидается 3 тысячи «героев».

«Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям. Даже если близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, они станут свидетелями вашего триумфа на финише. Ярких эмоций хватит на всех! — рассказали сайту «Первый областной» организаторы «Гонки героев».

Подробнее о взрослых и детских препятствиях сайт «Первый областной» рассказывал.

Добраться до чебаркульского полигона и обратно можно на бесплатном автобусе.

На месте для «героев», помимо имитированной военной площадки, подготовлены раздевалки, пункты выдачи манишек и личных номеров, а также камеры хранения для вещей. Для тех, кто не успел получить медсправку о состоянии здоровья, можно будет сделать это на месте.

Программа «Гонки героев» на Южном Урале

  • 8:30 Регистрация участников

  • 9:00 Начало шоу программы

  • 9:30—10:00 Официальное открытие и массовая разминка

  • 10:00 Старт «Чемпионата»

  • 11:00 Старт «Детской гонки»

  • 12:00 Начало работы полевой кухни

  • 13:00—16:00 Командный старт

  • 16:30—18:00 Массовый старт

  • 21:00 Завершение «Гонки Героев»

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