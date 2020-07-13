Понтус Оберг сыграет в грядущем сезоне за «Трактор»

Контракт со шведским нападающим заключен на один сезон.

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Сегодня, 13 июля, хоккейный клуб «Трактор» объявил о подписании контракта с 26-летним шведским нападающим Понтусом Обергом. Соглашение будет действовать до конца сезона 2020/21.

Ранее он шесть сезонов играл в НХЛ (150 матчей) и АХЛ (260 встреч). И в этих лигах он смог набрать большое количество очков: 49 (19 шайб и 30 передач) — в НХЛ и 178 (97 шайб и 81 передача) — в АХЛ. За шесть лет Понтус Оберг был заигран в системах клубов «Нэшвилл Предаторс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс», «Миннесота Уайлд» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Также отмечается, что до переезда за океан хоккеист регулярно играл за молодежную и юниорскую сборные Швеции. В ХК «Трактор» отмечают, что подписав Понтуса Оберга, они получили хоккеиста, который своими действиями прямым образом может влиять на ход встречи.

«Оберг — талантливый нападающий, который по ряду причин не нашел себя в Национальной хоккейной лиге. Его главные достоинства — это скорость, прекрасный уровень владения шайбой, элитный бросок. Понтус — разносторонний форвард: он способен не только качественно сыграть в завершающей стадии атаки самостоятельно и выжать из момента максимум, но и создать опасные моменты для партнёров, используя своё понимание игры и мастерство паса»,— сообщил пресс-службе «черно-белых» спортивный директор клуба Роман Беляев.

Напомним, что права на Понтуса Оберга перешли «Трактору» во время обмена с подольским «Витязем» на денежную компенсацию.

Таким образом, шведский хоккеист стал шестым легионером в челябинской команде. Помимо него в грядущем сезоне за «черно-белых» сыграют Роман Вилл, Лоуренс Пилут, Якоб Берглунд, Томаш Гика и Лукаш Седлак. Отметим, что в команде есть еще американец Ник Бэйлен, но он в КХЛ не считается легионером, так как у Ника имеется гражданство Беларуси.