«Трактор» подписал контракт с Дмитрием Огурцовым

Защитник проведёт в Челябинске один сезон.

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Хоккеист Дмитрий Огурцов стал игроком «Трактора». Соглашение между игроком и клубом подписано на один сезон, сообщает пресс-служба челябинской команды. В прошедшем игровом году 26-летний защитник защищал цвета московского «Динамо». С «бело-голубыми» игрок стал бронзовым чемпионом России



Основное преимущество Дмитрия Огурцова — его габариты, считает спортивный директор «Трактора» Роман Беляев. Функционер уверен, что с помощью них защитник сможет отнимать пространство у соперников. Отметим, что рост Дмитрия Огурцова — 2 метра, а вес — 118 килограмм.

«Мы рассчитываем, что он придаст глубины и вариативности нашей линии обороны. Также надеемся, что Дмитрий добавит в агрессивности и жёсткости в единоборствах, что сразу же сделает его намного более эффективным игроком»,— поделился Роман Беляев.

В прошлом сезоне хоккеист провёл в регулярном чемпионате 43 матча и набрал 5 очков. Помимо этого в его активе пять игр в плей-офф и одна результативная передача. В КХЛ у Дмитрия Огурцова 318 встреч и 43 очка. Кроме «Динамо» защитник выступал за ЦСКА, «Ладу», и «Нефтехимик» и привлекался к играм за олимпийскую сборную России.