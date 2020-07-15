«Трактор» подписал двухлетний контракт с Олимпийским чемпионом

Сергей Калинин продолжит карьеру в Челябинске.

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Олимпийский чемпион и чемпион мира в составе молодёжной и главной сборных России Сергей Калинин продолжит карьеру в «Тракторе». Контракт между командой и хоккеистом подписан на два года. О заключении соглашения сегодня, 15 июля, объявили в пресс-службе челябинской команды.



Сергей Калини родился в Омске и является воспитанником школы «Авангарда». За свою карьеру он успел поиграть не только за омичей, но и за СКА и ЦСКА, а также попробовал свои силы за океаном, в «Нью-Джерси Дэвилз» из НХЛ и «Торонто Марлис» из АХЛ.

Подписание хоккеиста прокомментировал спортивный директор клуба Роман Беляев. По словам функционера, 29-летний нападающий обладает большим опытом, что должно помочь нынешнему составу «Трактора». Также руководство видит Сергея Калинина в роли лидера на льду и в раздевалке.

«Мы рассчитываем на него как на лидера на льду и в раздевалке, а также как на универсального игрока, способного оказывать действенную поддержку паре креативных партнёров по тройке. В то же время мы видим Калинина в качестве одного из ведущих двусторонних форвардов, что потенциально делает его очень хорошим усилением линии нападения. Он может быть полезен при игре как в центре, так и с краю»,— сказал Роман Беляев.

Сам игрок отметил, что уже успел прилететь в Челябинск и пройти медкомиссию. В скором времени Сергей Калинин выйдет на тренировочную площадку. Нападающий признался, что соскучился по хоккею и не стал говорить о целях на сезон.

«Цели команды — выступать как можно лучше, забраться как можно дальше. Почему бы и не побороться за высокие места. Если тренеры сплотят команду, ребята будут чувствовать друг друга, то шансы есть. Сейчас в Лиге ввели потолок для этих целей. Будем работать, будем стараться выигрывать каждый матч. Важно, что челябинские болельщики просто супер, здесь всегда тяжело играть соперникам, сумасшедшая поддержка. Город знаком, много здесь знакомых и друзей. Думаю, быстро адаптируюсь, всё будет хорошо»,— отметил Сергей Калинин.

Отметим, что два прошлых сезона нападающий Сергей Калинин играл за ЦСКА. За «армейцев» он провёл 115 матчей, набрал 23 очка при показателе полезности «+15», завоевал Кубок Гагарина и дважды стал победителем чемпионата России по хоккею. Всего в КХЛ у форварда 422 матча, 130 очков и показатель полезности «+29».