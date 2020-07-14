«Трактор» выставил Юрия Сергиенко на драфт отказов

Защитник выступал в Челябинске с прошлого сезона.

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В челябинском ХК «Трактор» продолжается формирование состава на следующий сезон КХЛ. Клуб выставил на процедуру драфта отказов защитника Юрия Сергиенко. Об этом сегодня, 14 июля, сообщила пресс-служба челябинской команды.



«Защитник Юрий Сергиенко выставлен на драфт отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре»,— рассказали сайту «Первый областной» представители «чёрно-белых».

За «Трактор» Юрий Сергиенко выступает с прошлого сезона. В составе челябинцев защитник провёл 43 матча и набрал 6 результативных передач при 48 силовых приёмах и 51 блокшоте. Показатель полезности игрока составил «-8».

На протяжении всей карьеры в КХЛ, помимо «Трактора», Юрий Сергиенко играл за ЦСКА, «Торпедо», «Сибирь», «Спартак» и «Салават Юлаев». Всего в активе хоккеиста 242 игры и 46 очков.