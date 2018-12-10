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/ 17-летней тхэквондистке из Челябинска требуется помощь в лечении заболевания

17-летней тхэквондистке из Челябинска требуется помощь в лечении заболевания

Екатерина Шенктнехт поставили диагноз Неходжкинская лимфома 3 стадии.
сегодня в 18:09
  |  Спорт

Спортивная школа олимпийского резерва «Корё» по тхэквондо города Челябинска просит помощи в сборе средств для 17-летней жительницы Челябинска Екатерины Шенктнехт. Девушка является кандидатом в мастера спорта, победительницей и призером множества турниров по тхэквондо. Однако сейчас Екатерине требуется помощь, поскольку ей поставили диагноз Неходжкинская лимфома 3 стадии.

Сейчас Катя находится на лечении в Челябинской детской областной онкологической больнице. В январе ей исполнится 18 лет и врачи больше не смогут осуществлять лечение в данном медицинском учреждении, а во взрослой больнице отсутствуют специалисты, имеющие достаточную квалификацию в лечении этой болезни. В настоящее время для продолжения лечения осуществляется поиск клиник федерального уровня в Москве и Санкт-Петербурге. От собранной суммы будет зависеть, сможет ли Катя получить квалифицированную помощь и шанс на полное выздоровление. — говорится в заявлении МБУ СЩОР «Корё».

Неходжкинская лимфома — группа онкологических заболевании, которые поражают лимфатическую систему. В эту группу входит около 30 заболеваний, которые локализуются в лимфатических узлах.

Перечислить деньги можно двумя способами:

  1. Карта «Сбербанка» Шенкнехт Екатерина: 4276−7215−5807−8895

  2. Банк для рублёвых переводов: «Сбербанк»; Кор. счет 30 101 810 700 000 002 048; Бик 47 501 602; Лицевой счет 40 817 810 272 003 563 520; ФИО: получателя Сухорукова Марина Анатольевна.

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