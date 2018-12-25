/ 7 медалей на чемпионате России завоевали южноуральские тхэквондисты

В активе наших спортсменов — 3 «серебра» и 4 «бронзы».

В Рязани прошел чемпионат России по тхэквондо. Соревнования, которые являются главным стартом по этому виду спорта, собрали 500 спортсменов и представителей 47 округов России.

Присутствовали на них и представители Челябинской области. По итогам 4 дней соревнований сборная Челябинской области завоевала 7 наград, среди которых 3 серебряных и 4 бронзовых медали.

Вице-чемпионами страны стали три южноуральских тхэквондиста. Это Ольга Смолина и Анастасия Бакланова — в женском тхэквондо, а также Валерий Шиманов — в турнире среди мужчин. Все спортсмены успешно преодолели предварительные и полуфинальные поединки, уступив только в финалах. Обладательницами наград с бронзовым отливом стали девушки. Сразу 4 спортсменки Челябинской области поднялись на третью ступень пьедестала почета. Это Юлия Бакрушева, Кристина Прокудина, Маргарита Близнякова и Валерия Мокеева. — рассказали сайту «Первый областной» в Министерстве спорта Челябинской области.

По итогу соревнований сборная Челябинской области заняла третье общекомандное место, пропустив вперед Ростовскую область и Москву. Кроме того, по итогам работы на мероприятии в число лучших судей вошел представитель Челябинска Алексей Сентюрев.