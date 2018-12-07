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/ Российская Констанция откроет благотворительный театральный фестиваль

Российская Констанция откроет благотворительный театральный фестиваль

Свои спектакли юным зрителям решили показать 10 коллективов.
сегодня в 14:56
  |  Культура

Открытие фестиваля «Снежность» в театре оперы и балета имени Глинки проведет известная артистка. На сцену поднимется Ирина Алферова, сыгравшая Констанцию Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

С 7 по 17 декабря в пяти городах Челябинской, Свердловской областей и Татарстана покажут детские театральные постановки. А для юных зрителей, которые не могут добраться до театров самостоятельно, сделают выездные и адаптированные спектакли.

Ежегодно более 14 тысяч юных зрителей имеют уникальную возможность посетить спектакли самых известных российских театров, и для этого не нужно ехать в Москву или Санкт-Петербург. Постановки фестиваля всегда собирают полные залы мальчишек и девчонок, и это лучшее доказательство того, что «Снежность» стала одним из самых любимых детских праздников на Урале и в Поволжье. — рассказал акционер компании, председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.

Выступать на «Снежности» будут Челябинский театр оперы и балета, Московский театр ТиПО А. Фартушного, Уфимский драмтеатр, продюсерский центр «Триумф» и еще 6 театров.

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