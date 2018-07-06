/ Игры полуфинала Кубка губернатора по водному поло транслирует 1obl.tv

Златоустовская «Уралочка» в числе лидеров.

В Челябинской области продолжается Кубок губернатора по водному поло. Сегодня, 6 июля, проходят игры полуфинала. Златоустовская «Уралочка» все еще в числе лидеров и намерена побороться за трофей соревнований. Однако во время отборочных игр спортсменки все же потерпели поражение — они уступили сборной Японии одно очко.

Мы все болеем за златоустовскую «Уралочку» и верим, что она получит Кубок губернатора во второй раз. Однако все соперники сильные. Поэтому матчи полуфинала будут очень интересными. Смотрите их на «Онлайн ТВ». — рассказал сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Никита Лисовский.

Напомним, что игры полуфинала и финала транслирует «Онлайн ТВ».

6 июля — 17:00 — Полуфинал;

7 июля — 16:30 — Игра за 3 место, Финал и Церемония награждения.