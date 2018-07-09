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/ Борис Дубровский скрепил договор о сотрудничестве с главой Татарстана на выставке Иннопром

Борис Дубровский скрепил договор о сотрудничестве с главой Татарстана на выставке Иннопром

Регионы уже составили план совместных мероприятий.
сегодня в 12:43
  |  Политика

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области, отправился на выставку Иннопром-2018. Мероприятие проходит в соседнем Екатеринбурге. Южноуральский глава намерен подписать несколько важных для развития области договоров с представителями других регионов и стран, тоже прибывших на Иннопром. Первым было подписано соглашение о сотрудничестве с Татарстаном.

Борис Дубровский и Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и Республикой Татарстан на 2018−2020 годы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора региона.

Отметим, что на Иннопром приехали представители Кореи и нескольких регионов России. Открытие выставки состоялось 8 июля. Тему мероприятия, «Цифровое производство», раскрыло яркое мультимедийное шоу.

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