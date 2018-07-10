/ Борис Дубровский удерживает лидерство в рейтинге политического влияния на Южном Урале

Силовой блок в регионе усилился.

Агентство политических и экономических коммуникаций представило новый рейтинг влиятельности среди южноуральских политиков. Пока во многих субъектах России позиции властей зависят от результатов Чемпионата мира по футболу, политиков на Южном Урале оценивают по их «неспортивным» достижениям.

За июнь в регионе произошло множество общефедеральных и локальных событий, повлиявших на положение отдельных представителей власти. Среди них — реакция на пенсионную реформу, подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, выборы главы Миасского городского округа.

Так, изменения произошли в первой тройке лидеров. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский остается оплотом стабильности и возглавляет рейтинг. Дальше последовали изменения. Силовой блок усилился, это позволило начальнику регионального управления ФСБ Юрию Никитину подняться на вторую строчку рейтинга. На третье место опустился председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Эксперты связывают это с резким усилением активности представителей силового блока — прежде всего в сфере контроля за нарушениями в сфере экологического законодательства. — считает представитель АПЭК на Южном Урале политолог Андрей Лавров.

Четвертое и пятое места соответственно остались за челябинским мэром Евгением Тефтелевым и вице-губернатор Евгений Голицын. Вторую пятерку открывают представители силовых ведомств — руководитель СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев и начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. На восьмое место поднялся бизнесмен Александр Аристов. На его положении сказалась деятельность ЧЭМК в сфере экологии. Десятку политических лидеров закрывают замгубернаторы Евгений Редин и Руслан Гаттаров.

Председатель Заксобрания Владимир Мякуш лишился позиции очень сильного влияния и возглавил группу сильного влияния.

В целом можно констатировать, что в области сохраняется внутриэлитный консенсус, выстроенный губернатором Борисом Дубровским, с заметным усилением позиций представителей силового блока. — подводит итог Лавров.

Ознакомиться с полным рейтингом влияния можно здесь.

