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/ Челябинцы аплодисментами поблагодарили губернатора за улучшение городской среды и экологии

Челябинцы аплодисментами поблагодарили губернатора за улучшение городской среды и экологии

Дворы, скверы и парки становятся комфортными для жителей.
сегодня в 15:05
  |  Общество

Празднование Дня металлургов и 75-летия Челябинского металлургического комбината стало большим событием для ЧМЗ. Жители Металлургического района с удовольствием приняли участие в приуроченных к этому торжествах на стадионе «Мечел». 

Горожане благодарили власти за принятые меры по улучшению экологической ситуации, о которых сказал Борис Дубровский. Также жители отметили позитивные изменения в благоустройстве района. Каждое улучшение участники праздника встречали поддержкой. 

Очень важно, что на комбинате принята экологическая программа. Улучшается экологическая обстановка в городе благодаря вашей целенаправленной работе. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Жители Металлургического района ответили губернатору бурными аплодисментами. Как отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов, название Металлургического района говорит само за себя. Именно с этой территории началось становление промышленного Челябинска. Парламентарий отметил многочисленные улучшения, которые происходят при поддержке правительства региона сейчас на ЧМЗ.

Особая благодарность губернатору Челябинской области Борису Дубровскому за то внимание, которое он уделяет этому району. Реконструкция парка имени Тищенко стала настоящим подарком жителям. Благоустройство, которое проводится на протяжении последних лет, идет беспрецедентными темпами. Реконструкция сквера Богдана Хмельницкого, которая начнется на днях, — это еще один подарок. Большое вам спасибо, Борис Александрович! Мы все, жители Челябинской области, ваша единая команда. 

— обратился к губернатору от себя и жителей депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Достижения района отметил и мэр Евгений Тефтелев. Градоначальник также отметил положительные перемены, которые произошли в районе за короткий срок.

Вы не забываете любить свой замечательный Металлургический район, любить Челябинск. Вы вкладываете свои силы не только в развитие производства, но и в подрастающее поколение, принимаете участие в благоустройстве района. Столько новых социальных объектов делается для вас при поддержке Бориса Дубровского! — отметил в заключении глава города Евгений Тефлелев.

В завершении выступлений Бориса Дубровского, Владимира Бурматова и Евгения Тефтелева проводили звуками марша и аплодисментами. Жителей Металлургического района, как и всех южноуральцев, объединяет особая атмосфера единого коллектива, которым руководит глава региона. Этот праздник стал еще одним подтверждением. 

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