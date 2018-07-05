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/ Чемпион мира усилил состав магнитогорского «Металлурга»

Чемпион мира усилил состав магнитогорского «Металлурга»

Николай Кулемин подписал с клубом трехлетний контракт.
сегодня в 11:29
  |  Хоккей

31-летний Николай Кулемин начнет новый сезон на родине. Нападающий подписал соглашение с магнитогорским «Металлургом». Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге. Договоренность рассчитана на 3 года.

Возвращение форварда в Магнитогорск станет самым громким трансфером межсезонья. Добро пожаловать в КХЛ! Добро пожаловать в Магнитку! Добро пожаловать в «Металлург»! — приветствовали нападающего в пресс-службе магнитогорского клуба.

Нападающий является воспитанником магнитогорской хоккейной школы. Проведя 4 сезона в составе «сталеваров», нападающий в 2008 году уехал за океан. Там он выступал за «Торонто» и «Айлендерс». Кулемин дважды становился чемпионом мира — в 2012 и 2014 годах.

Напомним, ранее магнитогорский клуб сообщил о нескольких усилениях состава. В команду вошли защитники Виктор Антипин и Дмитрий Зайцев, нападающий Архип Неколенко, легионеры Ииро Пакаринен, Деннис Расмуссени и другие.

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