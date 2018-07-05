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/ Южноуральцы разогнали лодку до 285 километров в час и победили на судомодельных соревнованиях

Южноуральцы разогнали лодку до 285 километров в час и победили на судомодельных соревнованиях

Теперь спортсмены отправятся в Болгарию.
сегодня в 12:36
  |  Спорт

Челябинские спортсмены завоевали 17 медалей на кубке и чемпионате России по судомодельному спорту и заняли первое место. Свое мастерство и сноровку они демонстрировали в Брянске с 24 июня по 1 июля. Лодки южноуральцев разгонялись почти до 300 километров в час.

В личном зачете два первых места занял Дмитрий Долгих, разогнав свою лодку с электродвигателем до 271 километра в час. Первое место занял Караваев Анатолий, разогнав свою лодку с двигателем внутреннего сгорания до 285 километров в час. Второе и третье место занял Муравьев Александр. На Чемпионате России команда заняла второе место. — рассказали сайту «Первый областной» спортсмены.

Кроме того, в разряде юниоров отличились Глеб Иванов и Иван Черепанов, заняв по одному первому и одному второму месту. В командном зачете юные спортсмены взяли «золото» и на кубке, и на чемпионате России.

Команда спортсменов уже начала подготовку к следующему этапу — чемпионату Европы. Он состоится 23 июля в городе Пазарджик Болгарии.

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