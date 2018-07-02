Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.76 -0.53 72.99 -0.1
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Николай Валуев презентует в Челябинске турнир по новому виду спорта

Николай Валуев презентует в Челябинске турнир по новому виду спорта

Соревнования по футгольфу состоятся в выходные.
сегодня в 15:06
  |  Спорт

Уникальное спортивное событие пройдет в Челябинске этим летом. Уже в субботу, 7 июля, в городе впервые проведут турнир по футгольфу. Это нечто среднее между футболом и гольфом: участникам нужно пинать футбольные мечи на поле для гольфа и забивать в лунку.

Специальным гостем турнира станет Депутат Государственной думы Российской Федерации, Президент Федерации по футгольфу Николай Валуев. Кроме того, мастер-класс игры для участников турнира проведет экс-игрок ФК «Зенит» Санкт-Петербурга Дмитрий Акимов.

Международная федерация футгольфа существует с 2012 года. В России этот вид спорта появился в 2015 году. Результатами этой деятельности стало создание национальной Федерации футгольфа и официальное признание дисциплины Министерством спорта Российской Федерации, состоявшееся 22 января 2018 года. — пояснили организаторы.

Впервые в России официальный турнир состоялся в Уфе в 2015 году. После этого турнир собрал игроков в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Кировской областях, в Санкт-Петербурге и Крыму.

Спорт
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
28.06.2018
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
Происшествия
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
26.06.2018
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
Спорт
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
14.06.2018
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
Общество
Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику
14.06.2018
Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В «Парковом-2» запретили стройку дома после вмешательства губернатора
сегодня в 20:10
В «Парковом-2» запретили стройку дома после вмешательства губернатора
Общество
В Челябинске не хватает опытных маркетологов и квалифицированных сварщиков
сегодня в 19:52
В Челябинске не хватает опытных маркетологов и квалифицированных сварщиков
Общество
Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку
сегодня в 19:30
Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку
Общество
Смотрите прямую трансляцию полета возле Коркинского разреза с борта АН-2
сегодня в 17:15
Смотрите прямую трансляцию полета возле Коркинского разреза с борта АН-2
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу южноуральских футбольных болельщиков
  
сегодня в 16:52
Автомобиль протаранил толпу южноуральских футбольных болельщиков
Политика
Президент поблагодарил Бориса Дубровского за работу в письме
сегодня в 16:49
Президент поблагодарил Бориса Дубровского за работу в письме
Общество
Производившему амфетамин сотруднику ГИБДД и его подельнику дали 17 лет на двоих
сегодня в 16:28
Производившему амфетамин сотруднику ГИБДД и его подельнику дали 17 лет на двоих
Общество
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
  
сегодня в 16:07
Челябинцы горстями меняют монеты на «футбольные» купюры
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6