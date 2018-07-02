/ Николай Валуев презентует в Челябинске турнир по новому виду спорта

Соревнования по футгольфу состоятся в выходные.

Уникальное спортивное событие пройдет в Челябинске этим летом. Уже в субботу, 7 июля, в городе впервые проведут турнир по футгольфу. Это нечто среднее между футболом и гольфом: участникам нужно пинать футбольные мечи на поле для гольфа и забивать в лунку.

Специальным гостем турнира станет Депутат Государственной думы Российской Федерации, Президент Федерации по футгольфу Николай Валуев. Кроме того, мастер-класс игры для участников турнира проведет экс-игрок ФК «Зенит» Санкт-Петербурга Дмитрий Акимов.

Международная федерация футгольфа существует с 2012 года. В России этот вид спорта появился в 2015 году. Результатами этой деятельности стало создание национальной Федерации футгольфа и официальное признание дисциплины Министерством спорта Российской Федерации, состоявшееся 22 января 2018 года. — пояснили организаторы.

Впервые в России официальный турнир состоялся в Уфе в 2015 году. После этого турнир собрал игроков в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Кировской областях, в Санкт-Петербурге и Крыму.