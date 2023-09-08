Хоккеисты «Трактора» завершили гостевое турне победой над «Витязем»

Челябинцы не без проблем выиграли у подмосковного «Витязя» — 3:2

Хоккейный клуб «Трактор» завершил серию гостевых матчей в чемпионате КХЛ победой над подмосковным «Витязем» со счетом 3:2. В составе челябинского клуба шайбы забросили Виталий Кравцов, Антон Бурдасов и Артем Блажиевский. Впереди «черно-белых» ждет серия из четырех домашних матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хедкоуч «Трактора» Анвар Гатиятулин произвел точечные замены в составе после поражения от ярославского «Локомотива». На последнем рубеже место занял Зак Фукале. В линию обороны вернулся оправившийся от повреждения Альберт Яруллин, вне заявки оказался Илья Николаев.

Уже в дебюте челябинцы остались в меньшинстве — двухминутный штраф на ровном месте получил защитник Илья Карпухин. Расплата последовала незамедлительно — шайба после рикошета запрыгнула за шиворот Заку Фукале — 0:1. Гол записали на счет Игоря Угольникова.

Впрочем, в роли отыгрывающихся «черно-белые» пребывали недолго. Едва ли не в следующей атаке им удалось достойно ответить — Виктор Антипин нанес мощнейший выстрел от синей линии, а Виталий Кравцов слегка подкорректировал полет шайбы — 1:1.

В целом, по первому периоду бросилось в глаза то, что челябинцы много и часто бросали по воротам. Причем, с разных позиций в надежде на подставления клюшки форвардов. По всей видимости, такие указания хоккеистам дал тренерский штаб «Трактора». Как результат — 26 бросков, в том числе 16 в створ ворот — приличный показатель.

После перерыва хозяева едва не вышли вперед. Подмосковные хоккеисты подловили соперника на смене, сделали быстрый пас на все того же Угольникова, который вышел на рандеву с Заком Фукале. Канадский голкипер «Трактора» вышел из этой дуэли победителем.

Некоторое время на льду шла борьба за инициативу, а к середине периода «черно-белые» соперника поддавили. Гол назревал. И он случился. Никита Сошников исполнил красивейший пас в касание на Антона Бурдасова — капитан «Трактора» переправлял шайбу уже в пустые ворота — 2:1. И это уже 5-е очко форварда (3+2) на старте чемпионата! Вторую половину периода «черно-белые» также провели активней, но увеличить преимущество в счете не смогли.

В третьем периоде «Трактор» продолжил играть свою игру. Но долгое время счет оставался неизменным. Тем не менее, «Витязь» продолжал огрызаться и в ряде моментов мог добиться успеха. Казалось, точный выстрел Артема Блажиевского, сделавшего счет 3:1, охладит пыл подмосковных хоккеистов. Не тут-то было — Владислав Кара за 10 минут до финальный сирены вновь сократил отставание в счете до минимума — 3:2.

«Трактор» довел-таки дело до победы. И теперь с хорошим настроением возвращается домой. Его ждет четыре поединка на родной арене. Первый соперник — тольяттинская «Лада», с которой подопечные Анвара Гатиятулина сыграют 12 сентября.