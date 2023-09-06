Хоккейный клуб «Трактор» упустил победу в матче с «Локомотивом» в чемпионате КХЛ

В составе челябинской команды две заброшенные шайбы на счету Семена Дер-Аргучинцева

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели обидное поражение в чемпионате КХЛ. В Ярославле подопечные Анвара Гатиятулина уступили «Локомотиву» в овертайме — 2:3. Южноуральский клуб вел в счете за полторы минуты до финальной сирены. Однако пропустил шайбу сначала в основное время матча, а затем и в овертайме. У челябинцев «дубль» оформил форвард Семен Дер-Аргучинцев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» произвел ряд перестановок в составе после поражения от казанского «Ак Барса». Так, на последнем рубеже с первых минут вышел голкипер Сергей Мыльников. В линии обороны поменялись местами Виктор Антипин и Артем Блажиевский. В нападении во второе звено к связке Ткачев — Шабанов был включен Михаил Горюнов-Рольгизер, а Семен Дер-Аргучинцев был переведен в центр 3-го звена к Кравцову и Фатееву. Вне заявки на матч оказались Тертышный и Попов, пропускал матч из-за повреждения Яруллин.

Как и двумя днями ранее с «Ак Барсом», челябинцы здорово начали матч. Именно они завладели игровым и территориальным преимуществом. В первую очередь благодаря высоко заданному темпу. Правда, игра проходила без голевых моментов. А в середине первого периода хозяева забили, как показалось, нелогичный гол. Первый же голевой момент «Локомотив» реализовал, воспользовавшись грубой ошибкой Роберта Хэмилтона. Легионер «Трактора» опрометчиво отдал передачу из-за ворот, тут же последовал бросок и добивание в исполнении Егора Аверина — 0:1.

«Трактор» мог сравнивать счет уже минуту спустя. «Черно-белым» удалась быстрая контратака, которую завершал кистевым броском Виталий Кравцов. Голкипер «железнодорожников» Данил Исаев был на месте. Хозяева льда отодвинули игру от своих ворот, атаковали реже, но опасней. И ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете.

Во втором отрезке матча у «черно-белых» активно действовало второе звено. Особенно в нем усердствовал Горюнов-Рольгизер. Хорошие возможности сравнять счет были у Телегина и Хэмилтона. А затем «черно-белые» получили шикарный шанс отыграться в двойном большинстве. Виталий Кравцов подхватил шайбу, отдал передачу на фланг, и Семену Дер-Аргучинцеву оставалось лишь не промахнуться практически по пустым воротам — 1:1. Во второй половине периода обе команды по разу сыграли в большинстве, однако реализовать «лишнего» не удалось ни тем, ни другим.

Ключевые события поединка произошли во второй половине третьего периода. Сначала «Трактор» имел прекрасную возможность выйти вперед, но не реализовал большинство. За 5 минут до финальной сирены Семен Дер-Аргучинцев вывел гостей вперед. Казалось, его заброшенная шайба станет победной. Однако хозяева выстояли в меньшинстве, а потом за 1,5 минуты до конца поединка забили ответный гол и перевели игру в овертайм. В нем точный бросок удался герою матча Артуру Каюмову — 3:2.

Последний матч выездного турне «Трактор» проведет 8 сентября с «Витязем», после чего вернется в Челябинск, где сыграет четыре домашних поединка.