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/ Россия перенесет опыт разработки оружия в гражданскую сферу

Россия перенесет опыт разработки оружия в гражданскую сферу

Владимир Путин поручил реализовывать амбициозные научно-технические программы.
сегодня в 17:35
  |  Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость реализации научно-технических программ. Обращаясь к Федеральному собранию, глава государства напомнил об опыте, когда знания, полученные во время военных разработок, использовались в гражданских сферах.

В свое время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику, создание ракетного щита, которое началось с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение космоса. Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке оружия нового поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских сфер. Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта. — подчеркнул президент РФ.

Для того, чтобы занимать передовые позиции в этих областях, стране необходима подготовка высококвалифицированных специалистов. Именно поэтому в 15 субъектах РФ откроются научно-образовательные центры, которые интегрируют все уровни образования, а также объединят возможности научных организаций и бизнеса. Также во всех уровнях профессионального образования необходимо будет внедрить обновленные учебные программы.

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