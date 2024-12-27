Хоккейный клуб «Трактор» показал, как менялась форма команды за 77 лет

За это время игроки надевали 132 разных комплекта свитеров

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сегодня, 27 декабря, отмечает 77-летие. В День своего рождения он продемонстрировал то, как за это время менялась игровая форма команды. Все эскизы игровых джерси, начиная с 1947 года, штаб ХК «Трактор» опубликовал на своих аккаунтах в соцсетях.

В общей сложности за 77 лет игровая форма челябинского хоккейного клуба менялась 132 раза. Начинала свое выступление в чемпионатах СССР наша команда под названием «Дзержинец» (1947—1953 гг.), затем был «Авангард» (1953—1958 гг.), и только после этого клуб обрел свое нынешнее название — ХК «Трактор».

Смена названий, спонсоров и логотипов отразилась на цветовой гамме игрового комплекта формы — от красно-белых до черно-желтых тонов. Нынешние «черно-белые» цвета закрепились за командой в конце 90-х.

Показал ХК «Трактор» и то, какие комплекты формы были изготовлены с 2020 года к значимым событиям. Так, например, появились стилизованные джерси, приуроченные к 75-летию клуба, старту серии плей-офф, социальной акции «Доброшрифт» и даже 10-летию падения Челябинского метеорита.

С Днем рождения, любимый клуб! Ждем от тебя побед и долгожданный трофей!