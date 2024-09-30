На «РМК-Арене» в Челябинске провели первый баскетбольный матч

Под сводами строящегося спорткомплекса сыграли поединок команды «Курчатов» и «Стелла СКСО» из Екатеринбурга

«Грандиозный объект, мурашки по коже. И я завидую тем ребятам, которые в скором времени здесь будут тренироваться и проводить матчи чемпионата России. Уверен, что комфортно будет и зрителям. Площадка большой арены у них будет как на ладони, удобно смотреть за матчем с любой точки спорткомплекса»,

— отметил после матча Андрей Малышев.

Сегодня, 30 сентября, на «РМК-Арене» в Челябинске впервые состоялся баскетбольный товарищеский матч. В нем команда «Курчатов» выиграла у «Стеллы СКСО» из Екатеринбурга. Событие произошло в рамках пресс-тура по спорткомплексу, на котором журналистам рассказали о ходе строительства арены. Она будет открыта в конце 2025‑го — начале 2026 года, передает корреспондент ИА «Первое областное».Экскурсию по «РМК-Арене» челябинским журналистам провел ее директор, президент БК «Челбаскет» и региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков. Он рассказал, что уже завершено строительство каркаса здания. Внутри ведутся отделочные работы.Несмотря на то что спортивный объект еще строится, в нем сегодня провели первое спортивное состязание. В большой арене была установлена временная площадка для игры в баскетбол 3×3. На ней и провели экспериментальный дружеский матч команды «Курчатов» (Челябинск) и «Стелла СКСО» из Екатеринбурга.Со счетом 18:12 победили хозяева паркета, которые выступали в экспериментальном составе. За них сыграл и уже завершивший карьеру игрока Андрей Малышев, который сейчас работает тренером по ОФП в команде «Челбаскет».Временную баскетбольную площадку уберут уже сегодня. Ее устанавливали в качестве эксперимента, а также для того, чтобы показать журналистам, как может выглядеть арена при проведении баскетбольных матчей.Отметим, что «РМК-Арена» представляет собой пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров. Она станет главной площадкой для проведения соревнований по единоборствам и командным видам спорта. Здесь будут проходить соревнования российского и международного уровня, а также массовые концертные мероприятия, которые смогут посетить до 8 тысяч человек.Подробности и фоторепортаж с пресс-тура по «РМК-Арене» мы опубликуем в ближайшее время на сайте 1obl.ru.