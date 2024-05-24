В Челябинске в «РМК‑Арене» откроют новый медицинский центр

Он будет работать не только для профессиональных спортсменов

В «РМК-Арене», строительство которой идет на северо-западе Челябинска, будет открыт новый медицинский центр. Пройти курс реабилитации после травм в нем смогут не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. Медцентр будет также включать отделения диагностики сердечно-сосудистой системы, состава тела и опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба «РМК-Арены».

Площадь медицинского центра, оснащенного современным оборудованием, составит тысячу квадратных метров. Здесь разместится физиотерапевтическое отделение с высокоинтенсивным лазером, ударно-волновой и магнитотерапией. Предусмотрены релакс-капсулы, криотерапевтическая капсула и отделение водолечения с душами и ваннами.

«Спорт высоких (и не очень) достижений напрямую зависит от здоровья спортсмена, поэтому неудивительно, что работу мощного спорткомплекса будут сопровождать люди в белых халатах», — говорится в сообщении «РМК-Арены».

Двери нового медцентра будут открыты не только для профессиональных спортсменов, но и для всех, кто нуждается в восстановлении после травм и операций.

Напомним, что современный спортивный комплекс планируют сдать в эксплуатацию к концу 2025 года. Он появится на улице Университетской Набережной на северо-западе Челябинска. «РМК-Арена» сможет принимать не только спортивные состязания, но и культурно-развлекательные мероприятия. Ранее мы побывали на строящемся объекте и подробно рассказали, что он будет из себя представлять.