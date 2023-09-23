Гол Александра Рыкова не помог «Трактору» победить «Спартак» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб уступил в Москве в овертайме со счетом 2:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели третье поражение подряд в чемпионате КХЛ. Сегодня, 23 сентября, южноуральский клуб уступил в овертайме столичному «Спартаку» — 2:3. У «черно-белых» первую шайбу в КХЛ забросил 17-летний форвард Александр Рыков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Болезненное поражение в предыдущем матче от ХК «Сочи» вынудило тренерский штаб «Трактора» пойти на большие перестановки в составе. Из «Челмета» были вызваны на подмогу Александр Рыков и Артем Шварев. Впервые в сезоне был заявлен на матч, оправившийся от травмы защитник Александр Шепелев.

Но самые интересные изменения коснулись в атакующих звеньях команды. Вновь был «поднят» в первую пятерку центрфорвард Сергей Калинин, которому составили компанию Семен Дер-Аргучинцев и Антон Бурдасов. Место Никиты Тертышного во втором звене занял Александр Рыков. Никита Сошников ушел на край третьего звена. Наконец, бэкапом у Зака Фукале впервые был заявлен голкипер Никита Подскребалин.

В итоге стартовый состав «Трактора» на матч со «Спартаком» приобрел следующий вид:

Дер-Аргучинцев — Калинин — Бурдасов, Антипин — Яруллин.

Рыков — Ткачев — Шабанов, Карпухин — Телегин.

Сошников — Фатеев — Рольгизер, Шепелев — Блажиевский.

Котляревский — Шаров — Жарков, Щучинов, Шварев.

Московский «Спартак» в текущем сезоне — это ярко выраженная атакующая команда. Не случайно, столичный клуб является самым забивающим в Лиге. Правда, и пропускают «красно-белые» немало. Это давало надежду, что мы станем свидетелями зрелищного и атакующего хоккея.

Однако в первом периоде зрители большого количества заброшенных шайб не увидели. Не сказать, что игра не смотрелась. Скорее, шла борьба за территорию. Лишь в двух случаях команды имели 100-процентные моменты для взятия ворот.

Сначала американец с белорусским паспортом Шейн Принс убегал «1 в 0» в меньшинстве, но так и не нашел момент для броска. А в следующей атаке Сергей Калинин умудрился не попасть в пустой угол ворот. А под занавес периода «черно-белые» вышли вперед, подловив соперника на контратаке: Владимир Ткачев сделал передачу на Александра Рыкова, тот в касание переправил ее в ворота — 1:0! Есть первая шайба молодого форварда в КХЛ!

В дебюте второго периода напомнил о себе голкипер «черно-белых» Зак Фукале. Он дважды выручил команду после бросков в упор от Андрея Локтионова. А затем метался как белка в колесе после того, как «Трактор» две минуты вынужден был играть в меньшинстве. Москвичи обрушили шквал атак, одна из которых завершилась взятием ворот. Шейн Принс в большинстве из убойной позиции бросил под перекладину — 1:1.

Несмотря на то, что «красно-белые» больше и чаще гостили в чужой зоне, возможностей выйти вперед больше было у «Трактора». Около минуты гости играли в формате «5 на 3», однако извлечь из этого выгоды не смогли. А уже в равных составах должен был забивать Дер-Аргучинцев после флангового прострела от Артема Шварева, но не попал в створ ворот. Все должен был решить третий период.

Заключительный отрезок матча начался для гостей ужасно. Вместо того, чтобы реализовать «лишнего» игрока, «черно-белые» пропустили. Голкипер Зак Фукале допустил грубейшую ошибку, которой воспользовался Шейн Принс. 2:1 — «Спартак» впервые выходит вперед. Удивительно, но играя в большинстве, челябинцы едва не пропустили и вторую шайбу, пропустив контравыпад соперника «2 в 1».

И все-таки челябинцам удалось сравнять счет. На этот раз результативную ошибку допустил голкипер «красно-белых»: Патрик Рыбар не смог зафиксировать шайбу ловушкой, и Антон Бурдасов протолкнул резиновый диск в ворота — 2:2. В третьем периоде ближе к успеху были хозяева льда, однако в основное время матча победитель так и не был выявлен. В овертайме победу «красно-белым» принес точный бросок Павел Порядин, реализовавший большинство.

Следующий поединок в чемпионате КХЛ челябинцы проведут 25 сентября в гостях с тольяттинской «Ладой».