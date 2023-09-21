Хоккейный клуб «Трактор» проиграл гостевой поединок «Сочи» в чемпионате КХЛ

Челябинская команда в очередной раз уступила соперникам в третьем периоде

Хоккейный клуб «Трактор» потерпел обидное гостевое поражение в чемпионате КХЛ. Челябинская команда по ходу встречи с ХК «Сочи» трижды вела в счете, но не смогла удержать преимущество. Дебютные шайбы в сезоне забросили форварды «черно-белых» Егор Фатеев, Никита Тертышный и Александр Шаров. Героем матча стал юный форвард сочинцев Матвей Мичков, оформивший «дубль», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне матча штаб ХК «Трактор» объявил о том, что подписал контракт с силовым американским форвардом Чарльзом Робинсоном. Но американец появится в расположении команды как минимум через две недели, поэтому «черно-белым» приходится обходиться пока без него. И искать внутренние резервы для усиления игры, которая оставляет желать лучшего. Если в первых матчах сезона она не вызывала вопросов у болельщиков, то в последних матчах «Трактор» слегка забуксовал.

ХК «Сочи», напротив, на ходу. Подопечные Дмитрия Кокорева одержали четыре победы кряду, да и в целом, клуб стал одним из открытий стартовавшего сезона. Безоговорочный аутсайдер прошлого сезона, ворвался в четверку сильнейших на «Западе».

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин наконец-таки решился на то, чего от него требовали болельщики, переставив местами центрфорвардов первого и третьего звена — в ударное перешел Семен Дер-Аргучинцев, в обратном направлении последовал Сергей Калинин. Место в воротах занял отдохнувший Зак Фукале.

«Черно-белые» начали здорово, организовав две опасные атаки. Одна из них завершилась взятием ворот: Артем Блажиевский нанес бросок от синей линии, а Егор Фатеев подкараулил отскок шайбы — 1:0. В первые минуты номинально четвертая пятерка челябинцев не раз угрожала воротам соперника. Впрочем, хозяева достойно отвечали. Не прошло и половины периода, как после бросков «леопардов» шайба дважды звонко обстучала штангу ворот Фукале.

Во втором периоде хозяева льда выровняли игру. По крайней мере, они стали чаще угрожать воротам «черно-белых». И добились-таки своего, реализовав большинство. Автором заброшенной шайбы стал Сергей Попов — 1:1.

Игра пошла на встречных курсах, выйти вперед могла как одна, так и другая команда. А под занавес периода наконец случилось важное событие — первую шайбу в сезоне забросил Никита Тертышный. Помог ему это сделать этом Антон Бурдасов, выдав своевременный пас — 2:1.

Было бы здорово, если первая заброшенная форвардом шайба стала победной. Но другое мнение было у Матвея Мичкова. В дебюте первого периода он сравнял счет, сыграв на добивании. 2:2 — и надо было начинать все сначала. Хозяева, окрыленные успехом, продолжили нагнетать давление на ворота челябинцев. Хорошие две возможности отличиться были у того же Мичкова.

«Трактору» понадобилось время, чтобы придти в себя. За судьбу матча стало тревожно. Тем более что в нынешнем сезоне «черно-белые» неубедительно проводят заключительные отрезки игры. А тут и «леопарды» взяли под контроль владение шайбой. И тут сказал свое веское слово Александр Шаров. Форвард четвертого звена забил в меньшинстве. Причем, сделал гол сам, в одиночку поставив в тупик всю оборону хозяев — 3:2!

Увы, но и ему не дали стать героем матча. Две минуты спустя сочинцы вновь сравняли счет, сделав счет 3:3. Казалось, командам не избежать овертайма. Но тут вновь напомнил о себе юный форвард хозяев. Матвей Мичков взял игру на себя и нанес хитрый кистевой бросок, парировать который Фукале не смог — 3:4 не в нашу пользу.

Следующий матч «Трактор» сыграет послезавтра, 23 сентября, в Москве со «Спартаком».