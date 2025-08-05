Победителям «Челябинского марафона — 2025» вручат автомобиль

Легкоатлетические забеги в третий раз пройдут по центральной улице города

Впервые в истории «Челябинского марафона» победители в главном мужском и женском забегах получат автомобили. Также предусмотрены денежные премии за призовые места в других забегах. Планируется, что на старт легкоатлетического марафона выйдут около 6000 любителей бега, маршрут трассы пройдет по центральной улице Челябинска и городскому бору, сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторы «Челябинского марафона — 2025» сегодня, 5 августа, озвучили призовой фонд мероприятия. Он составит 600 тысяч рублей. Денежные премии будут распределены между победителями и призерами различных забегов. А главный приз — автомобиль «Лада Гранта» — достанется лучшим легкоатлетам мужского и женского забегов.

Третий год подряд маршрут трассы марафона будет проходить по центральной улице Челябинска — проспекту Ленина. Участники забегов на 21 и 42 километра также «забегут» в городской бор. Уже известно, что приедет на Южный Урал известный наш легкоатлет, уроженец Златоуста Алексей Реунков. Однако забрать главный приз он не сможет, титулованный спортсмен планирует заявиться на дистанцию 21 километр.

Участники выйдут на старт на площади Революции. Здесь же они и финишируют. Регистрация участников открыта на официальном сайте «Челябинского марафона — 2025». Организатором мероприятия выступит администрация города Челябинска.

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