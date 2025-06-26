Участники Челябинского марафона — 2025 получат «атомную» медаль

Организаторы представили дизайн наградной атрибутики легкоатлетических забегов

Организаторы Челябинского марафона — 2025 представили медаль, которую получат все участники легкоатлетических забегов. Ее дизайн символизирует мирный атом — символ Южного Урала. В этом году мероприятие пройдет 24 августа и соберет более 6000 любителей бега. Им предстоит пробежать по центральной улице Челябинска и городском бору, сообщают организаторы события.

«Игорь Курчатов вдохновил нас на дизайн. Символ Челябинска — мирный атом! Его энергия и мощь воплощены в дизайне: концентрические круги — это беговые маршруты, путь к своей победе!» — такой пост выложили в соцсетях организаторы Челябинского марафона, сопроводив его изображением эскиза медали.

Каждый год организаторы Челябинского марафона меняют дизайн наградной атрибутики мероприятия. В 2022 году на медали был изображен знаменитый трактор Т‑100, выпускаемый на ЧТЗ. В следующем году награду украсил памятник Курчатову, в прошлом году на ней были представлены пять знаковых объектов южноуральской столицы.

На фото: медали Челябинского марафона — 2023





На фото: медали Челябинского марафона — 2024

Два года подряд забеги Челябинского марафона проходят по центральной улице города — проспекту Ленина, старт и финиш — на площади Революции. При этом маршрут дистанций на 21 и 42 километра пролегает через городской бор. Аналогичным образом трасса будет представлена на марафоне и в этом году.

Любителей бега ожидают семь дистанций: марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), шоссейный бег 10 км, шоссейный бег 5 км, шоссейный бег 1 км, детский забег 1 км, а также корпоративная эстафета 5 участников по 1 км.

Зарегистрироваться на забеги можно на официальном сайте мероприятия. Челябинский марафон — 2025 состоится 24 августа.