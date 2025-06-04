Парижский полумарафон в Челябинской области посетили более 11 тысяч зрителей

Участниками соревнований стали 3300 человек

Организаторы подвели итоги Парижского полумарафона — 2025, озвучив количество зрителей, посетивших мероприятие. В общей сложности за два дня гостями соревнований стали 11 238 зрителей. Более 800 тысяч просмотров собрали трансляции забегов в соцсетях. Конспектируем другие цифры и выводы главного спортивного события лета в Челябинской области:

— 11 238 зрителей — рекордное количество гостей, которые стали частью этого масштабного фестиваля;

— 1,366 миллиона рублей составил призовой фонд от генерального партнера «Южуралзолото Группа Компаний»;

— 858 800 просмотров контента о фестивале в наших соцсетях;

— 73 000 рублей перечислили гости фестиваля на благотворительность, участвуя в активациях на стенде ДоброFON, а еще 500 000 рублей добавила благотворительная программа к собранным средствам. Они были направлены в благотворительный фонд «Искорки добра»;

— 6500 литров воды было выпито и вылито на спортсменов на трассе;

— 3417 открыток отправили участники Парижского полумарафона по России, а также в Австралию, Аргентину, США, Англию, Германию, Турцию, Беларусь, Казахстан, Францию. Впервые открытка из уральского Парижа отправилась во французский Париж;

— 3047 медалей вручено финишерам;

— 700 уникальных снимков с фотозоны «Ростелекома» с ИИ-обработкой — цифровые улыбки, сохраненные технологиями будущего;

— 570 собачек из шаров сплели в детской зоне;

— 345 килограмм вкуснейшей пасты компании «Ситно» было съедено участниками;

— 270 артистов из 20 коллективов выступили на главной сцене;

— 257 семей приняли участие в семейном квесте «Три богатыря в Париже» в парке Дружбы;

— 150 волонтеров из Челябинска, Магнитогорска, Карталинского и Нагайбакского района — благодаря их работе мероприятие прошло безупречно. Самому старшему добровольцу 71 год, младшему — 15 лет;

— более 50 тысяч человек посмотрели более 10 часов эфира от медиахолдинга «Первый областной»;

— около 6 километров ткани ушло на пошив футболок, рюкзачков и других сувениров;

— 80 представителей СМИ освещали событие, делясь новостями с тысячами зрителей;

— 55 человек составлял судейский корпус;

— 33 региона России, а также гости из Беларуси, Казахстана и Китая;

— 25 предпринимателей представили свою продукцию на ярмарке;

— 18 пейсмейкеров помогли участникам достигнуть финиша на дистанциях 10 и 21,1 километра в указанное время;

— 11 коллекций на Парижской неделе моды — местные и федеральные дизайнеры представили свои работы под сводами уральской Эйфелевой башни;

— 10 дистанций, где каждый нашел свой вызов;

— 8 мастер-классов провели ремесленники Нагайбакского района;

— 4 олимпийских призера — Роман Костомаров, Оксана Домнина, Егор Яковлев и Татьяна Минина поддержали событие и каждого из участников;

— 3 любимых талисмана — Гусь-разбегусь, Гусь-веселюсь, Гусь-обнимусь.

Напомним, что Парижский полумарафон — 2025 проходил в Челябинской области в течение двух дней — 31 мая и 1 июня. Не только посетил, но и стал участником мероприятия губернатор Алексей Текслер. Он наградил победителей и призеров главных забегов, а еще сам пробежал Парижскую милю.

Парижский полумарафон прошел при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступили региональное министерство по физической культуре и спорту, Фонд поддержки спорта, Федерация легкой атлетики Челябинской области.