Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде‑2024 в Париже

Героиней соревнований стала челябинка Валерия Шабалина, у нее четыре награды

Вчера, 8 сентября, в Париже завершились Паралимпийские игры — 2024. Российские спортсмены, выступавшие на соревнованиях в нейтральном статусе, завоевали 64 медали. Одной из героинь Паралимпиады стала челябинка Валерия Шабалина. В плавании она завоевала четыре медали, в том числе две — высшего достоинства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

20 золотых, 21 серебро, 23 бронзы — таков результат российских спортсменов на Паралимпиаде-2024. В общем зачете, где официально их не учитывали, они заняли восьмое место. Выиграл зачет Китай с 96 золотыми медалями. Правда, его делегация была в 3,5 раза больше российской.

«Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже. Из-за всевозможных ограничений для нашей команды в условиях, когда российские атлеты долгое время не участвовали в международных соревнованиях, считаю их выступление в Париже достойным», — отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Отметим, что в Паралимпиаде принимали участие 88 российских спортсменов. Они выступали в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо.

Выступили на Играх-2024 и шесть южноуральских атлетов. В Париже за медали боролись пловцы Валерия Шабалина, Дмитрий Черняев, Елизавета Сидоренко и Ирина Девятова, а также легкоатлетка Елена Шах и представитель настольного тенниса Иван Карпов. Наши земляки в Париже завоевали пять медалей.

Южноуральские спортсмены — призеры Паралимпийских игр — 2024:

Валерия Шабалина, плавание:

золото — 200 м, комплекс;

золото — 200 м, вольный стиль;

серебро — 100 м, на спине;

бронза — 100 м, баттерфляй.

Дмитрий Черняев, плавание:

золото — 100 м, брасс.



Фото: Дмитрий Челяпин («Р-Спорт»).

Инфографика: Паралимпийский комитет России.