Владимир Путин наградил двух паралимпийцев из Челябинска орденами Почета

Это пловцы, завоевавшие золотые медали на Паралимпийских играх в Париже

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета двух паралимпийцев из Челябинска за высокие спортивные достижения, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ордена Почета получили челябинские пловцы Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. Напомним, Валерия Шабалина завоевала две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Дмитрий Черняев вернулся с золотой медалью.

Ранее паралимпийцев наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он вручил им медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.