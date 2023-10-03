В Челябинской области на стадионе «Олимп» в селе Долгодеревенском завершился Всероссийский фестиваль детского дворового футбола «Метрошка». За победу на соревнованиях сражались 32 лучшие команды из 15 регионов страны. Победителями турнира стали команды из Свердловской области, которые отправятся в московскую Академию им. Ф. Черенкова, сообщает региональный Минспорт.
Фестиваль дворового футбола «Метрошка» впервые был проведен в Челябинской области в 2002 году. В этом году предварительные игры турнира прошли в 50 городах и 22 регионах страны. В общей сложности в них приняли участие свыше 8,5 тысячи человек.
«„Метрошка“ отличается от других турниров тем, что у фестиваля есть сердце, есть душа и эмоции. Мы делаем праздник не только на Всероссийском финале, а на каждом турнире даже в самом маленьком городе или селе. Огромная благодарность всем муниципалитетам, родителям, волонтерам, партнерам, кто помогает делать мальчишек и девчонок счастливыми», — отметил руководитель фестиваля Дмитрий Борщев.
На открытие турнира в Челябинскую область приехали два известных в прошлом футболиста — экс-игроки сборной России Руслан Пименов и Дмитрий Хлестов. Первый известен по выступлениям за столичный «Локомотив» и «Динамо», второй большую часть карьеры провел за московский «Спартак», с которым неоднократно становился чемпионом страны.
За три дня Суперкубка было проведено 110 матчей. Бронзовыми призерами фестиваля в младшей группе стали команды «Легион» (Республика Башкортостан) и копейские «Хищники». В старшей группе третье место заняли коллективы «Делин» (Удмуртская Республика) и «Знамя» (Удмуртская Республика).
Серебряные медали турнира завоевали футболисты «Атома» (Ульяновская область) в младшей группе и «ДЮСШ» (Самарская область) в старшей группе. Чемпионами фестиваля в 2023 году стали екатеринбурские команды «Чкаловский» и «Альском». Лучшими игроками турнира были признаны Илья Уфимцев («Чкаловский») и Павел Шевко («Альскома»).
Добавим, что юным футболистам вручили кубки, которые были отлиты златоустовскими мастерами, а также сертификаты на комплекты профессиональной футбольной экипировки. Спортсмены отправятся в гости в Академию им. Ф. Черенкова московского «Спартака».
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