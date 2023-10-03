В Челябинской области подвели итоги фестиваля детского дворового футбола «Метрошка»

Победителями турнира стали команды из Свердловской области

«„Метрошка“ отличается от других турниров тем, что у фестиваля есть сердце, есть душа и эмоции. Мы делаем праздник не только на Всероссийском финале, а на каждом турнире даже в самом маленьком городе или селе. Огромная благодарность всем муниципалитетам, родителям, волонтерам, партнерам, кто помогает делать мальчишек и девчонок счастливыми»,

— отметил руководитель фестиваля Дмитрий Борщев.