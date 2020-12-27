Победители чемпионата России по фигурному катанию отправятся на чемпионат мира

Напомним, соревнования завершились накануне в Челябинске

Победители чемпионата России по фигурному катанию, прошедшего в Челябинске, поедут на чемпионат мира, который состоится весной 2021 года. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

«Исполком федерации принял следующие решения: в связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, по предложению тренерского совета федерации, утвержденного исполкомом на заседании в Челябинске, было решено, что победители чемпионата России автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира»,— цитирует ТАСС Ольгу Ермолину.

Однако представитель Федерации фигурного катания уточнила, что на сегодняшний день судьба чемпионата мира, который запланирован на период с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме, неизвестна, и решение о том, состоится он или нет, будет принято на совете Международного союза конькобежцев 28 января 2021 года.

Напомним, по результатам чемпионата России победителями в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в парном катании — Владимир Морозов и Евгения Тарасова, в танцах на льду — Иван Букин и Александра Степанова.