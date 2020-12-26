В Челябинске определились победители чемпионата России по фигурному катанию в парном разряде

Евгения Тарасова и Владимир Морозов удержали лидерство, добытое накануне

Победители и призеры парного катания на чемпионате России по фигурному катанию на коньках в произвольной программе повторили итоги короткой программы. Тройка лидеров не изменилась. Победителями стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав 228,23 очка, серебро и результат 224,99 — у пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзу взяли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набрав 221,39 очка.



«Было очень сильное напряжение. Давно не выступали, катались последними, второй старт в сезоне, первые после короткой программы. Очень хотелось все выплеснуть. Я старалась выдавать на льду все эмоции. Когда услышали про первое место, уже просто вырвалось все. Большое спасибо нашим тренерам, всей команде», — сказала Евгения Тарасова.



«Много смешанных эмоций. Не получился выброс — расстроились, что не хватит для победы. А потом слезы радости, что хватило. Максим Траньков больше отвечает за парные элементы, подготовку, накатывание программ. Сережа Воронов больше отвечает за элементы одиночного катания, дорожки, прыжки», — отметил Владимир Морозов.