Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию

Соревнования женщин на чемпионате России в Челябинске стали главным украшением турнира

Выступления женщин прошли на самом высоком уровне. Золотую медаль, в третий раз подряд, завоевывает Анна Щербакова. Ее прокат в произвольной программе был идеален. Выше всяких похвал выступила и еще одна подопечная Этери Тутберидзе — Камила Валиева. Чемпионка мира среди юниоров завоевала серебряную медаль. Наконец, бронза на счету блистательной Александры Трусовой.



«Я просто очень счастлива, всем большое спасибо, кто к этому причастен. Спасибо себе, что я не снялась, поборолась — и все получилось. Я знала: что бы кто ни сказал, я решила, что пойду и буду бороться до последнего», — рассказала чемпионка.



В произвольной программе Щербакова прыгнула четверные лутц и флип и за прокат набрала на 17 баллов больше мирового рекорда. В итоге Анна Щербакова получила 264,10 балла, Камила Валиева — 254,01 и Александра Трусова — 246,37.